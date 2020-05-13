На Київщині понад 250 медиків отримали за березень доплату за роботу з хворими на COVID-19

У Київській області за березень 254 медпрацівника отримали доплату за роботу з хворими на COVID-19 на загальну суму 2 млн 270 тисяч гривень.

Про це на брифінгу заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня провели додаткові виплати за березень медпрацівникам, які безпосередньо працюють в епіцентрі пандемії. 254 медпрацівники з 5-ти лікарень та екстреної медичної допомоги Київської області в березні отримали доплату на загальну суму - 2 млн 270 тисяч гривень. Це кошти медичної державної субвенції та з місцевих бюджетів", - уточнив Володін.

За його словами, у березні медзаклади регіону пролікували 27 хворих на коронавірус, частина мешканців області лікувалася в столичних лікарнях.

Він зазначив, що у квітні доплати медикам будуть у більшій сумі.

"У квітні це будуть набагато більші суми, насамперед через набагато більшу кількість захворювань", - додав він.

Володін повідомив, що в області працюють 12 279 середнього медичного персоналу. З них 1 661 фельдшер, 612 акушерок та 8 637 медичних сестер. Крім того, в області майже 3 тисячі вакансій середнього медперсоналу.

Як повідомлялося, станом на ранок 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало.

За добу зафіксовано 402 нові випадки.