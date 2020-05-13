На Київщині понад 250 медиків отримали за березень доплату за роботу з хворими на COVID-19
Про це на брифінгу заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Минулого тижня провели додаткові виплати за березень медпрацівникам, які безпосередньо працюють в епіцентрі пандемії. 254 медпрацівники з 5-ти лікарень та екстреної медичної допомоги Київської області в березні отримали доплату на загальну суму - 2 млн 270 тисяч гривень. Це кошти медичної державної субвенції та з місцевих бюджетів", - уточнив Володін.
За його словами, у березні медзаклади регіону пролікували 27 хворих на коронавірус, частина мешканців області лікувалася в столичних лікарнях.
Він зазначив, що у квітні доплати медикам будуть у більшій сумі.
"У квітні це будуть набагато більші суми, насамперед через набагато більшу кількість захворювань", - додав він.
Володін повідомив, що в області працюють 12 279 середнього медичного персоналу. З них 1 661 фельдшер, 612 акушерок та 8 637 медичних сестер. Крім того, в області майже 3 тисячі вакансій середнього медперсоналу.
Як повідомлялося, станом на ранок 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало.
За добу зафіксовано 402 нові випадки.