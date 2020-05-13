У Жмеринській РДА інфікувалися COVID-19 четверо працівників і стільки ж - у райраді

У Жмеринській районній держадміністрації інфікувалися COVID-19 четверо працівників, стільки ж – у районній раді.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі Жмеринської РДА.

«Жмеринська районна державна адміністрація повідомляє, що 10 травня поточного року було підтверджено позитивний результат тестування на короновірус у першого заступника голови районної ради, що попередньо мав контакт із представницею санітарної служби, і яка госпіталізована із короновірусною інфекцією до лікарні.

Враховуючи те, що районна рада та районна адміністрація розташовані у одній адміністративній будівлі, і виконання керівництвом району та працівниками своїх посадових обов’язків потребує постійного спілкування та перебування у одному приміщенні, колективи обох установ потрапили до списку контактних осіб, та відповідно до вимог та медичних протоколів всі працівники підлягали обов’язковому тестуванню. Із двадцяти семи осіб, які пройшли тестування 10 травня, позитивний результат виявлено у 8, з яких четверо – працівники районної державної адміністрації та ще четверо - районної ради», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що відбір зразків у працівників обох установ проводився 10 та 12. Стан інфікованих осіб задовільний, перебіг хвороби безсимптомний. Всі вони перебувають на самоізоляції вдома під наглядом медиків.

Наразі очікуються результати тестування другої хвилі посадовців. Крім того, сформовано списки контактного кола осіб ( сім’ї, близькі друзі, сусіди) за підтвердженими випадками та триває робота з забезпечення їх тестування.

Під час вихідних в приміщенні, де перебували контактні особи та хворі, провели дезінфекцію, майже всі працівники обох установ перебувають на самоізоляції або виконують роботу дистанційно. Організовано оперативне чергування із числа осіб, що мають негативний результат.

Як повідомляло агентство, станом на 9:00 середи на Вінниччині виявлено 628 випадків COVID-19, за останню добу – 48. У Жмеринському районі наразі лабораторно підтверджено хворобу у 27 осіб.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 1 130 дітей та 3 208 медиків.