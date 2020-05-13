Хворого на COVID-19 працівника Суспільного підключили до ШВЛ

Один із чотирьох працівників мовника у Рівному, які захворіли на коронавірус, зараз перебуває у важкому стані.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє UA:Рівне.

«Один працівник перебуває в інфекційному відділенні Рівненської міської лікарні та підключений до апарату штучної вентиляції легень. Всього COVID-19 виявлено у 4-х співробітників. Їх перевели на дистанційний режим роботи. Серед хворих - журналіст новин, оператор, редактор ранкової програми та інженер», - йдеться у повідомленні.

За словами шеф-редактора Рівненської філії Суспільного Ореста Гринюка, зараз тимчасово скасовані телевізійні випуски новин. Найсвіжішу інформацію на UA:Рівне подають у вигляді рухомого рядка.

Діджитал-підрозділ Суспільного від початку карантину працює дистанційно, зокрема сайт, Facebook та Instagram-сторінки.

За словами шеф-редактора філії, останній випадок контакту з людьми, які захворіли, був 30 квітня. Тому на телеканалі сподіваються, що з понеділка працівники зможуть повернутися до звичного режиму роботи – у разі, якщо не буде нових підтверджених випадків.

Як повідомляло агентство, на Рівненщині через захворювання на коронавірус кількох працівників на дистанційний режим роботи перейшла місцева філія Суспільного мовлення.

На ранок, 13 травня на Рівненщині госпіталізовано – 170 хворих, з них в реанімації - 16. На самоізоляції знаходиться - 627 осіб.

Одужали 224 хворих, сьогодні готуються до виписки 4 людей з Сарненського району.

В Україні лабораторно підтверджено 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.