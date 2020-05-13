У передмісті Львова затримали чоловіка, який погрожував підірвати ресторан

В непрацюючий ресторан міста Винники Львівської області зайшов невідомий чоловік, який погрожував підірвати гранату.

Про це повідомила прес-служба поліції Львівської області.

"На той час в ресторані проводилися ремонтні роботи, тому всі, хто був у приміщенні, вийшли. На місці події працюють працівники служб і підрозділів поліції Львівської області, в тому числі експерти-вибухотехніки, спецназівці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські і рятувальники", - повідомили в пресслужбі.

У поліції повідомили, що в ході спецоперації затримали зловмисника. Ним виявився 27-річний житель Львова. Зброї та боєприпасів при ньому не було. Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід.

В результаті події ніхто не постраждав.

Як раніше повідомляло агентство, у Києві під час спроби пограбувати ще одну аптеку поліціянти затримали зловмисника, який розпорошував в обличчя працівників сльозогінний газ, забирав виручку і тікав.