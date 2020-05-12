В Україну йде антициклон, який прожене дощі

У середу, 13 травня, в Україну прийде антициклон який підсушить повітря та прожене опади.

Про це у Facebook пише синоптик Наталя Діденко.

«Завтра, 13-го травня, фронт з України піде, а на його місце підсунеться антициклон, який підсушить повітря та прожене опади. Повсюди переважатиме суха погода. Температура повітря буде невисокою - тилова частина холодного атмосферного фронту», - пише синоптик.

При цьому, вона нагадує, що найближчої ночі на заході, півночі та у багатьох центральних областях є ймовірність заморозків: «захистіть те, що найбільше боїться заморозків. І себе також - теплішими шкарпетками та плащами».

Вдень 13 травня, за її словами, температура повітря в Україні становитиме +12+17 градусів.

«У Києві середа передбачається сонячною, без опадів. Найближча ніч у столиці буде дуже холодною, +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки! Вдень потепліє до +15 градусів. 14-го травня у Києві - знову дощі, без заморозків, вдень похолодає на кілька градусів», - повідомляє Діденко.