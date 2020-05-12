На Закарпатті розгорівся скандал через турнікети в ОДА

Через турнікети, які з'явилися у історичній будівлі теперішньої Закарпатської ОДА, чиновникам закидають обмеження доступу громадян до державної та місцевої влади.

Про це йдеться в заяві на сторінці спільноти Save Uzhhorod в Facebook.

“Вперше за 84 роки у будівлі теперішньої Закарпатської ОДА з'явилися турнікети — мабуть, як символ відкритості нової влади. Зіпсовано як простір вестибюлю, так і оздоблювальні матеріали унікальної пам'ятки міжвоєнного модернізму, у стінах якої і велася робота із внесення цієї будівлі та цілого кварталу до Списку світової спадщини ЮНЕСКО”, - йдеться в дописі.

Зазначається, ця будівля завжди мала відкритий доступ для громадян, навіть в часи Радянського Союзу.

“Ще кілька місяців тому у цій будівлі проводилися концерти та виставки в атріумі, будівля була привітною для відвідувачів та відкритою для туристів. Зараз вона стає схожою на режимний об'єкт. Що далі?” - акцентують у спільноті.

Щодо турнікетів в будівлі ОДА висловився і представник ОПОРИ на Закарпатті Ярослав Гулан.

“Це нова публічність державної та місцевої влади? Як громадянам йти до державних установ, де громадяни мають право бути прийнятими, зареєструвати звернення і запит на інформацію, і які все ще здійснюють прийом громадян? Як йти на засідання депутатів обласної ради, де мають право перебувати виборці?”

В ОДА заявили, що металева конструкція потрібна для того, аби кожен міг пройти обов'язковий температурний скринінг.

“На спільному вході до обладміністрації та облради встановлюють тимчасовий контрольно-пропускний пункт — турнікет. Металева конструкція не закриває прохід, а звужує його, щоб кожен проходив температурний скринінг, який на час карантину є обов’язковим” - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОДА, рішення про тимчасову організацію пропускного режиму приймали в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко та голова облради Михайло Рівіс. 7 квітня вони підписали спільне розпорядження.

Як пояснили в ОДА, тоді керівники посилалися на спалах COVID-19, коли були інфіковані 10 працівників державної установи.

Як повідомлялося, в Україні до 22 травня продовжено карантин та запобіжні заходи для обмеження поширення коронавірусної інфекції. Температурний скринінг є одним з таких заходів.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.