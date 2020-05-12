Коронавірус виявили у працівників Жмеринської РДА та райради

На Вінниччині серед тих, у кого підтверджено COVID-19, є працівники Жмеринської РДА та районної ради.

Про це у вівторок на онлайн брифінгу розповів голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За оперативною інформацією нашого лабораторного центру на даний час у Жмеринському районі загалом було виявлено 25 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби, 12 з них додались вчора. Серед захворілих – працівники районної державної адміністрації, а також районної ради», - повідомив Скальський.

Голова ОДА не уточнив кількості хворих в органах влади Жмеринського району та які посади вони займають, проте зазначив, що «саме керівництво району має бути максимально відповідальним і слугувати прикладом для населення».

Епідеміологічне розслідування даних випадків захворювання триває, уточнюються і обстежуються контакті особи хворих чиновників.

Станом на ранок 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19. За добу виявлено 375 нових випадків.

На Вінниччині за добу виявлено 27 нових випадків. Станом на 10:00 вівторка загальна кількість хворих в області сягнула 580.

фото: КОДА