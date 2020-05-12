Хулігана, який кинув жменю монет в обличчя касиру, оштрафували на 8,5 тисяч

Хулігана, який кинув жменю монет в обличчя касиру одного з полтавських супермаркетів, оштрафували на 8500 грн.

Про це в Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Пам'ятаєте хама, який в одному з полтавських супермаркетів кинув жменю монет в обличчя жінці-касиру? Сьогодні був суд. Він виніс рішення затвердити угоду підозрюваного з прокурором про визнання вини за статтею хуліганство й оштрафував Гременчука Сергія Захаровича на 8500 гривень. Його приклад - іншим наука. Не можна по-хамськи поводитися з іншими людьми і зганяти на них свою злість і невдоволення", - пише Геращенко.

Надзвичайна подія сталася 3 квітня. Покупцеві не сподобалося, що продавець дала йому решту 28 грн монетами. Спочатку він її нецензурно вилаяв, а потім жбурнув гроші жінці в обличчя. Все це зафіксувало відео, громадянина було оперативно встановлено і йому пред'явлено підозру за частиною 1 статті 296 ККУ «Хуліганство».