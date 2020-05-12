На Киву подали заяви в СБУ та Офіс генпрокурора - через висловлювання про Львівщину

Члени парламентської депутатської групи "Львівщина" просять Службу безпеки України та Офіс генерального прокурора дати правову оцінку заявам народного депутата Іллі Киви ("Опозиційна платформа – За життя"), який назвав Львівську область "колискою українського фашизму".

Звернення оприлюднив народний депутат Євген Петруняк (фракція "Слуги народу") у Facebook.

"Ми, народні депутати України з групи “Львівщина”, звертаємося до Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора України дати правову оцінку заявам народного депутата Іллі Киви. Також закликаємо Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і Президента України Володимира Зеленського дати публічну політичну оцінку подібним висловам", - йдеться у зверненні, яке підписали 17 парламентаріїв.

За їхніми словами, Кива повторив тезу сталінської пропаганди, яка сьогодні стала інструментом війни, яку Путін розв’язав проти України - пропаганди по своїй суті людиноненависницької, тоталітарної та глибоко українофобської.

"У 30-50-х роках минулого століття формулювання про “український фашизм” стали своєрідним виправданням комуністичного геноциду проти українського народу. Сьогодні подібні ярлики прямо служать інтересам Кремля, бо з їх допомогою вороги України намагаються розпалити ненависть між українцями, поділити нас на регіональній та етнічній основі", - підкреслюють депутати.

Вони додали, що "прихильникам Сталіна та Путіна не місце в незалежній, європейській, демократичній Україні".

Серед підписантів заяви - народні депутати Олег Синютка, Микола Княжицький, Тарас Батенко, Ярослав Дубневич, Софія Федина, Ярослав Юрчишин та інші.

Сам Кива вже відреагував на заяву своїх колег.

"Так, я ненавиджу фашизм і завжди буду з ним боротися і з будь-якими його проявами! Тільки це не мене перевіряти потрібно, а тих послідовників нацизму які зараз, втративши страх, все більше перекручуючи історію, отруюють свідомість підростаючого покоління українців, несучи розкол країні", - написав він у Facebook.

Ілля Кива в одному з попередніх дописів назвав Львівщину "колискою українського фашизму".