Донбасенерго придбало лабораторне устаткування для Слов’янської лікарні

ПАТ «Донбасенерго» придбало сучасне лабораторне устаткування для Слов'янської центральної районної лікарні.

Про це повідомляє сайт компанії.

«ПАТ «Донбасенерго» виступило донатором благодійної допомоги КНП «Слов'янська центральна районна лікарня». На кошти, перераховані енергетичною компанією через фонд «Відновлення та розвиток», лікарня придбала сучасне устаткування для лабораторних досліджень загальною вартістю, що перевищує 121 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що нове устаткування: спектрофотометр, центрифуга, витяжна лабораторна шафа, аквадистилятор, лейкоцитарний лабораторний лічильник, сучасні мікроскопи, що дозволяють виводити інформацію на комп'ютер, усе вже прибуло й дасть змогу проводити точні та якісні дослідження аналізів пацієнтів Слов'янської центральної районної лікарні.

За словами директора лікарні Світлани Коплянок, багато років необхідне для лабораторії устаткування не оновлювалося й перебувало в критичному стані - наприклад, строк експлуатації витяжної шафи лабораторії вже перевищив 45 років.

У повідомленні також нагадали, що ця Слов'янська лікарня у рамках гуманітарної допомоги вже отримала захисні засоби для медиків: багаторазові захисні костюми, маски, респіратори, рукавички, окуляри, захисні щити, безконтактні термометри.

Як повідомлялося, ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС (остання з 2014 р. розташована на не підконтрольній Україні території). 60,86 % акцій ПАТ «Донбасенерго» належать Приватному акціонерному товариству «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», 25 % + 1 акція – державі в особі Фонду державного майна України.