Поліція Черкащини вилучила три гранати й майже триста набоїв у місцевого жителя

Правоохоронці вилучили у мешканця села Будище, який працює охоронцем на одній з місцевих охоронних фірм, гранати та набої.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Три гранати, запали та майже триста набоїв вилучили поліцейські під час обшуку. Дії зловмисника кваліфіковані слідчим за статтею 263 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка, поліцейські виявили три предмети схожі на гранати ВОГ-17, РГД-5, та Ф-1, два запали УЗРГМ та 17 пачок патронів калібру 9 міліметрів, загальною кількість 272 одиниці.

Гранати та набої направлено на експертизу. На даний час поліцейські з'ясовують походження боєприпасів та мету, з якою затриманий їх зберігав.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виглядів позбавлення волі на строк до семи років.

Фото: npu.gov.ua