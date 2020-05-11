Легковик зіткнувся з вантажівкою на трасі "Київ-Одеса": двоє загиблих
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Миколаївській області.
"Сьогодні, 11 травня, на автодорозі М-05 «Київ-Одеса» на 284 км в напрямку м. Київ сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda Octavia та вантажівки MAN. Внаслідок зіткнення транспортних засобів два пасажири легковика - мешканці Харківської та Запорізької областей загинули на місці події, 24–річного водія та ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями, також мешканців Харківщини, доставили до медичного закладу", - зазначається у повідомленні.
Водій вантажівки, 47-річний житель Львівської області, не постраждав.
На місці працювали слідчі Слідчого управління, рятувальники, медики та патрульні поліцейські.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб».
Усі обставини автопригоди та її причини встановлюються.
Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області