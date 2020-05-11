Легковик зіткнувся з вантажівкою на трасі "Київ-Одеса": двоє загиблих

У дорожньо-транспортній пригоді на 284 км траси «Київ-Одеса» загинули дві людини, ще дві госпіталізовані.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

"Сьогодні, 11 травня, на автодорозі М-05 «Київ-Одеса» на 284 км в напрямку м. Київ сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda Octavia та вантажівки MAN. Внаслідок зіткнення транспортних засобів два пасажири легковика - мешканці Харківської та Запорізької областей загинули на місці події, 24–річного водія та ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями, також мешканців Харківщини, доставили до медичного закладу", - зазначається у повідомленні.

Водій вантажівки, 47-річний житель Львівської області, не постраждав.

На місці працювали слідчі Слідчого управління, рятувальники, медики та патрульні поліцейські.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб».

Усі обставини автопригоди та її причини встановлюються.

Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області