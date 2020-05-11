На Житомирщині ДСНС, поліція та лісівники проводять "святкові" рейди

У Житомирській області, де у квітні-травні палали великі лісові пожежі, службовці поліції, ДСНС на лісівники у вихідні проводять спільні рейди в екосистемах.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Для того, щоб убезпечити громадян від порушення карантинних заходів та правил пожежної безпеки у святкові дні, рятувальники Житомирщини розпочали спільні рейди в екосистемах. Відсьогодні разом із поліцейськими та лісівниками фахівці ДСНС протягом вихідних здійснюють патрулювання у лісових масивах та місцях масового відпочинку громадян, які ще заборонено відвідувати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час заходу рейдовики виявляли порушників, які відпочивали на природі. Фахівці зробили їм усні зауваження та попередили, що наступного разу їх притягнуть до адміністративної відповідальності.

Рятувальники нагадали про масштабні лісові пожежі, що виникли цього року на території області через людську недбалість, та наголосили, що навіть після послаблення карантину у пожежонебезпечний період заборонено розводити багаття у лісових масивах. Відпочивати можна буде лише у спеціально обладнаних рекреаційних зонах.

Вогнеборці роздали проінструктованим інформаційні листівки з правилами пожежної безпеки. Після спілкування з фахівцями порушники залишили місця відпочинку.

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У ДСНС поінформували, що заходи відбулися у містах Житомирі і Баранівці, смт Брусилів, Малинському, Овруцькому, Новоград-Волинському, Ємільчинському, Андрушівському, Коростенському, Хорошівському, Пулинському, Олевському та Черняхівському районах.

Як повідомлялося, пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків.

Фото: ДСНС