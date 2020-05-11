Понеділок в Україні буде теплим і сонячним, прогріє до +28°

У понеділок, 11 травня, в Україні очікується мінлива хмарність, температура вночі 6-11°; вдень 23-28°, на сході країни 18-22°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у західних та південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень 23-28°, на сході країни 18-22°", - йдеться у прогнозі погоди на 11 травня

12 травня в Україні хмарно з проясненнями. Крім південного сходу, в країні очікуються грозові дощі, в окремих районах можливий град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°, на півдні та сході до 26°, у західних областях 12-17°; в Карпатах дощ та мокрий сніг, температура протягом доби 2-7° тепла.

13 травня в Україні мінлива хмарність. Вночі у східних, південно-східних та Сумській, вдень у західних областях невеликий дощ, вночі місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у східних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у Карпатах заморозки 0-5°, на сході та півдні 6-11° тепла; вдень 12-17°, на півдні 15-20°.

За орієнтовним прогнозом синоптиків, 14 травня вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні, крім західної частини, короткочасні дощі. 15 травня вночі на південному сході країни, вдень у північних та північно-західних областях очікуються невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів.

Температура вночі 4-10° 14 травня у східних областях та в Карпатах, 15 травня в Україні, крім півдня та сходу, 1-7° тепла; вдень 11-17°, у південних областях 14 травня 17-22°, 15 травня 15-20°.

У Києві завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 25-27°.

На Київщині 11 травня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 23-28°. 12 травня хмарно з проясненнями. Грозові дощі, в окремих районах град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°.

13 травня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°.

14 травня помірний короткочасний дощ (вдень місцями), 15 травня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 14 травня 4-9°, 15 травня 1-6° тепла; вдень 11-16°.