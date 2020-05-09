У Харкові на День перемоги над нацизмом провели чотири автопробіги

У Харкові на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у суботу відбулися чотири автопробіги. Порушень громадського порядку не зафіксували.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.

"Відбулися одразу чотири автопробіги - за участю клубу ретротехніки "Самоходъ", ветеранів АТО, Партії Шарія та ОПЗЖ. Автопробіги пройшли без порушень громадського порядку", - поінформували у поліції.

У Харкові на День перемоги над нацизмом провели автопробіги / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Один з лідерів Харківської обласної організації "Спілка ветеранів АТО" Юрій Корсунов у коментарі Укрінформу зазначив, що у ветеранському автопробігу взяли участь 50 автомобілів.

"Усі автопробіги почались з центру Харкова, але це єдине, що їх об’єднує, бо кожен мав свою ідею та свою символіку. Ветеранський автопробіг зібрав під прапором України пів сотні машин, які проїхали з площі Свободи вулицями міста», - підкреслив Корсунов.

За його словами, також учасники автопробігу їздили до приміського меморіального комплексу "Висота маршала Конева", де вшанували пам’ять загиблих квітами та Хвилиною мовчання. Подібну акцію вшанування пам’яті провели і біля Пам’ятника солдату, що у Шевченківському районі Харкова. «Закінчили маршрут на Меморіалі слави у лісопарку, поклавши квіти до монументу", - зазначив Корсунов.

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Партійний актив ОПЗЖ зібрав для свого автопробігу, як стверджують організатори, 70 авто і одягнув учасників у радянську військову форму, щоб «нагадати молоді про історичні події». Автомобілі рухались містом під пісні часів війни.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко зазначав, що порядок у регіоні 8-9 травня забезпечуватимуть 2,5 тис. правоохоронців, і що вони відслідковуватимуть дотримання карантинних обмежень і використання заборонених комуністичних символів. Генерал закликав усіх учасників заходів поводитися стримано та уникати провокацій.