У Тернополі за підозрою у вбивстві студента-іноземця затримали 17-річну дівчину

Тернопільські оперативники цієї ночі затримали 17-річну дівчину, яка підозрюється у вбивстві студента одного із вишів міста.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Тернопільські правоохоронці оперативно розкрили вбивство 24-річного студента-іноземця. У вчиненні тяжкого злочину правоохоронці підозрюють 17-річну мешканку Тернопільського району. Неповнолітню затримали, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 травня близько 4 години ранку до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшла інформація від лікарів бригади швидкої медичної допомоги про те, що за місцем проживання вони виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням.

На місці події поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 24-річний громадянин Демократичної Республіки Конго, який навчався в одному із вишів Тернополя.

Як зазначив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Володимир Галевич, правоохоронці провели першочергові слідчі дії: опитали сусідів, можливих очевидців та свідків, а також вилучили відео з камер спостереження.

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«Таким чином оперативно встановили особу підозрюваної в скоєнні важкого злочину. Нею виявилася 17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району. Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після вчинення вбивства», - заявив Галевич.

Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.