Філатов хоче організувати відправку лікарів-добровольців з Дніпра на Буковину

Міський голова Дніпра Борис Філатов збирається організувати відправку лікарів-добровольців у Чернівецьку область для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Про це Філатов сказав в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера на каналі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я оголошуватиму про збір добровольців, які зможуть поїхати до Чернівців. У нас ситуація складна, але контрольована, а ось, наприклад, у Чернівцях зовсім усе недобре. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми єдина країна, що повинні допомагати один одному, що країна сильна територіальними громадами, то маємо простягати руку один одному", - сказав Філатов.

Він звернувся до головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка з проханням створити юридичну процедуру для перекидання медичних працівників між містами.

"Допоможіть в умовах браку лікарів дати нам юридично правильну процедуру, яким чином між містами ми можемо перекидати лікарів. Дайте нам можливість переміщати людські ресурси між регіонами. У нас різне епідеміологічне навантаження в країні. Нам не вдасться в цю епідемію відсидітися в місті або в регіоні, у себе за парканом", - сказав Філатов.

В Україні станом на 9:00 9 травня 14 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 515 нових випадків.