Міськраду Дніпра підсвітили лазерною проєкцією з іменами героїв Другої світової

Міськраду Дніпра підсвітили лазерною проєкцією з іменами героїв Другої світової

Фото, відео
Укрінформ
У День пам’яті та примирення на будівлі Дніпровської міськради відтворили понад 600 імен – учасників Другої світової війни йі тих, хто захищав спокій рідної землі на сході. Водночас у кабінетах мерії запалили свічки пам'яті.

 За допомогою лазерної проєкції написали імена захисників, історії про яких були опубліковані у Фейсбуці з хештегом #Герої_Дніпра, повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.

«Це прізвища героїв, які вказали у своїх публікаціях дніпряни. Мешканці вкотре довели, що Дніпро – сильне місто, гідне своїх героїв-захисників, тодішніх і нинішніх. На проєкції – лише частина імен тих, про кого ми згадуємо сьогодні. Щиро дякуємо тим, хто відгукнувся», – сказав директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем Нідєлько.

Міськраду Дніпра "підсвітили" лазерною проєкцією з іменами героїв / Фото: dniprorada.gov.ua

Подивитись на лазерну проєкцію прийшли й ті, хто безпосередньо долучився до флешмобу.

«Про флешмоб дізналась із Фейсбуку нашого мера Бориса Філатова. У соцмережі розповіла про свого прадіда, діда, рідних чоловіка. Загалом відправила історії про сімох людей. Флешмоб допоміг краще дізнатись про історію родини. Вважаю, що під час карантину такий захід дуже доречний», - сказала дніпрянка Інга Алексеєва.

Зазначається, що трансляція лазерної проєкції триватиме і 9 травня.

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Флешмоб із хештегом #Герої_Дніпра ініціював мер Борис Філатов у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлений відповідно до Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років». Відзначення Дня перемоги над нацизмом включає переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого.

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