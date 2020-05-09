У Запоріжжі у проросійської організації "Полк Перемоги" пройшли обшуки

У Запоріжжі напередодні 9 травня в приміщеннях проросійської організації "Полк Перемоги" правоохоронці провели обшуки і вилучили заборонену символіку.

Про обшуки повідомили користувачі Facebook.

"Уже більше трьох годин іде обшук у приміщенні скандально відомої організації "Полк Перемоги". Вилучаються газети, прапори та інші атрибути, з якими завтра збиралися незаконно святкувати "День Перемоги" учасники "Полку Перемоги", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли кореспонденту Укрінформу власні джерела в правоохоронних органах, обшуки проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками ст. 436-1 КК (Виготовлення, розповсюдження комуністичної та нацистської символіки, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

За попередньою інформацією, 9 травня, організатори "Полку Перемоги" планували використовувати заборонену символіку під час автопробігу на центральному проспекті Запоріжжя.

Фото: Запорожье Новостное, Facebook