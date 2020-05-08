Перевірку смерті породіллі з Енергодара почнуть після карантину - заява головлікаря

Розслідування смерті матері та новонародженої дитини з Енергодара Запорізької області, що сталася у квітні, проведе спеціальна комісія незалежних експертів, створена профільним департаментом обласної держадміністрації, але після закінчення карантину.

Про це в офіційній заяві, оприлюдненій у Facebook, написав головний лікар КНП “Спеціалізована медико-санітарна частина” Енергодарської міської ради Андрій Бредихін.

“Сьогодні наприкінці ранкової наради з міським головою Павлом Музикою про ситуацію з COVID-19 у лікарні я поінформував мера і про сьогоднішній стан справ щодо трагічної материнської смерті у квітні... Розбір випадку, що мав місце у квітні 2020 року, проведе спеціальна комісія незалежних експертів, створена Департаментом охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації”, - написав керівник медичного закладу.

Комісія почне роботу після закінчення карантину, орієнтовно у другій половині травня.

Головний лікар зазначив, що за попередні 16 років в Енергодарі не було випадків материнської смерті. Тож вся ця ситуація в деталях має бути ретельно проаналізована консиліумом лікарів.

«Від імені колективу СМСЧ прошу припинити агресію у бік медзакладу, його лікарів і медперсоналу, не спекулювати на цій трагедії… Допоки медичний консиліум на рівні обласного департаменту охорони здоров’я не завершить розбір ситуації і не винесе профільне експертне рішення — прошу всіх утриматися від коментарів по цій ситуації», - написав Бредихін.

За інформацією, оприлюдненою в соціальних мережах, 34-річна жінка померла 23 квітня. Рідні звинувачують у її смерті недбалих лікарів. Тіло новонародженої дитини, яке після розтину в Запоріжжі мало знаходитися в морзі Енергодара, за словами родичів, не знайшли.