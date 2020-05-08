Президент у Золотому зустрівся з родинами переселенців

Президент України Володимир Зеленський відвідав м. Золоте Попаснянського району під час робочої поїздки до Луганської області, де оглянув квартири, капітальний ремонт яких зробили за державні кошти.

Як повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми обіцяли – і зробили. Нехай у нових домівках панує злагода й мир», – сказав Зеленський.

Президент, спілкуючись із сім'ями, зазначив, що держава виконала свої зобов'язання перед родинами, які вимушені були покинути власні домівки через загрозу життю та здоров'ю.

У ці квартири уже наступного тижня почнуть заселятися родини внутрішньо переміщених осіб, які наприкінці минулого року зверталися до Президента з проханням про виділення житла. Вже майже готові 10 квартир, на черзі – ще п'ять.

Як повідомлялося, під час робочої поїздки до Луганської області 20 листопада 2019 року Володимир Зеленський зустрівся з родинами внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на непідконтрольних територіях. Люди розповіли, що втратили житло та все майно у 2018 році. Бойовики змусили 15 сімей покинути помешкання протягом пів години. Після цього родини переїхали у підконтрольну Україні частину Золотого.

Люди попросили Президента допомогти у вирішенні житлової проблеми.

Згодом, 9 грудня, військово-цивільна адміністрація м. Золотого та с. Катеринівки уклала договори на виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо капітального ремонту 15 квартир комунальної власності з фонду житла для тимчасового проживання.