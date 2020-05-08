Президенту доповіли, що дорога Сєверодонецьк–Станиця Луганська готова на 28%

Президент України Володимир Зеленський на Луганщині оглянув дорогу Сєвєродонецьк – Станиця Луганська.

Як повідомляє пресслужба глави держави, він ознайомився з перебігом ремонтних робіт на одній з ділянок автошляху – Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар протяжністю 37 км, відновлення якої відбувається в межах програми «Велике будівництво».

Робоча поїздка Володимира Зеленського на Луганщину / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

«Вона дуже важлива для людей, які живуть в Україні: на нашій частині та тимчасово окупованій. Щоб вони бачили, що починаючи з мосту в Станиці Луганській і до Сєвєродонецька в цьому році побудується прекрасна, якісна дорога», – сказав Зеленський.

Президентові доповіли, що підрядники фрезерують дорожнє покриття, роблять шар основи дорожнього одягу з органо-мінеральної суміші та нижній шар покриття з асфальтобетону. Будівельні роботи виконані на 28%.

Як повідомляє пресслужба Луганської обласної держадміністрації, завдання відремонтувати цю дорогу глава держави поставив перед очільником Луганщини Сергієм Гайдаєм у листопаді 2019 року, відкриваючи відбудований у Станиці Луганській міст.

За словами Гайдая, середній ремонт дороги завдовжки у понад 120 км виконують одночасно на чотирьох ділянках, робітники працюють щоденно.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков зазначив, що це наймасштабніший проєкт дорожнього будівництва в області за часів незалежності. Він висловив сподівання, що найближчим часом разом зі Світовим банком вдасться розпочати відновлення ще 165 км доріг.

Загальна протяжність маршруту від Сєвєродонецька до Станиці Луганської, який складається з чотирьох ділянок, – 128 км. З них 125,5 км є дорогами державного значення. Повне оновлення маршруту планується до кінця 2020 року.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 травня перебуває з робочою поїздкою у Луганській області.