Президенту доповіли, що дорога Сєверодонецьк–Станиця Луганська готова на 28%

Президенту доповіли, що дорога Сєверодонецьк–Станиця Луганська готова на 28%

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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський на Луганщині оглянув дорогу Сєвєродонецьк – Станиця Луганська.

Як повідомляє пресслужба глави держави, він ознайомився з перебігом ремонтних робіт на одній з ділянок автошляху – Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар протяжністю 37 км, відновлення якої відбувається в межах програми «Велике будівництво».

Робоча поїздка Володимира Зеленського на Луганщину / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

«Вона дуже важлива для людей, які живуть в Україні: на нашій частині та тимчасово окупованій. Щоб вони бачили, що починаючи з мосту в Станиці Луганській і до Сєвєродонецька в цьому році побудується прекрасна, якісна дорога», – сказав Зеленський.

Президентові доповіли, що підрядники фрезерують дорожнє покриття, роблять шар основи дорожнього одягу з органо-мінеральної суміші та нижній шар покриття з асфальтобетону. Будівельні роботи виконані на 28%.

Як повідомляє пресслужба Луганської обласної держадміністрації, завдання відремонтувати цю дорогу глава держави поставив перед очільником Луганщини Сергієм Гайдаєм у листопаді 2019 року, відкриваючи відбудований у Станиці Луганській міст.

За словами Гайдая, середній ремонт дороги завдовжки у понад 120 км виконують одночасно на чотирьох ділянках, робітники працюють щоденно.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков зазначив, що це наймасштабніший проєкт дорожнього будівництва в області за часів незалежності. Він висловив сподівання, що найближчим часом разом зі Світовим банком вдасться розпочати відновлення ще 165 км доріг.

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Загальна протяжність маршруту від Сєвєродонецька до Станиці Луганської, який складається з чотирьох ділянок, – 128 км. З них 125,5 км є дорогами державного значення. Повне оновлення маршруту планується до кінця 2020 року.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 травня перебуває з робочою поїздкою у Луганській області.

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