На Київщині за час пандемії сотня людей одужали, 20 померли

За час пандемії у Київській області одужали 109 осіб, з них - шестеро дітей.

Про це на брифінгу інформує тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже одужало 109 осіб, серед них шестеро дітей. За час пандемії померло 20 жителів Київщини", - зазначив Володін.

За його словами, на стаціонарному лікуванні перебуває 173 людини, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 762 осіб.

Як повідомлялось, у Київській області підтверджено 935 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу виявлено 19 нових випадків.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 504 нові випадки.