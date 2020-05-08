На Херсонщині вперше провели унікальну операцію на відкритому серці

На Херсонщині в обласній клінічній лікарні (ХОКЛ) вперше в області провели унікальну операцію на відкритому серці - в умовах штучного кровообігу було виконано протезування висхідного відділу аорти при її розшаруванні.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської обласної клінічної лікарні.

«На базі відділення серцево-судинної хірургії ХОКЛ була проведена вперше в Херсонській області унікальна операція на відкритому серці. В умовах штучного кровообігу з використанням методики циркуляторного арешту (повна зупинка кровообігу) було виконано протезування висхідного відділу аорти при її розшаруванні», - йдеться у повідомленні.

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Операція тривала 6,5 години. Загалом було залучено 12 медичних спеціалістів різних профілів. Зазначається, що лікарня придбала нове сучасне обладнання, яке дозволило застосувати цю методику.

Хворого на десяту добу виписали зі стаціонару.

Відтепер пацієнти зі смертельним діагнозом гострого розшарування аорти можуть отримати висококваліфіковану хірургічну допомогу в регіоні, йдеться у повідомленні.