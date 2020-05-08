Глухівській лікарні, керівник якої оголосив голодування, збільшили фінансування

Національна служба здоров’я України збільшила фінансування Глухівської міської лікарні.

Про це НСЗУ повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Лікарня підписала договір з НСЗУ на 8 пакетів медичних послуг. Серед них пріоритетні послуги - допомога при пологах, інструментальні дослідження з виявлення онкозахворювань - езофагогастродуоденоскопія, гістероскопія, а також - хірургія, терапія, амбулаторна допомога, гемодіаліз, лікування та супровід осіб з ВІЛ. Сума договору з НСЗУ становить 39 893 738 грн. Суму договору збільшено після того, як Глухівська міська лікарня подала уточнені статистичні дані», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у НСЗУ, у своїй пропозиції до Служби Глухівська міська лікарня помилково вказала занижені статистичні показники щодо кількості послуг, які надавали у 2018 році. А сума фінансування вираховується, зважаючи на історичні дані.

«Заклад надіслав до НСЗУ листа про те, що припустився помилок при заповненні пропозиції. Після чого ще кілька разів уточнював свої показники. Після фінального уточнення листом, який надійшов 5 травня, почався процес розрахунку ціни договору та його формування. НСЗУ відразу внесла зміни до договору для цього медзакладу і перерахувала суму фінансування», - наголошують у НСЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня на Сумщині директор комунального некомерційного підприємства «Глухівська міська лікарня» Анатолій Кіяшко через недофінансування закладу оголосив голодування.

За його словами, недофінансування пов’язане з тим, що закралася помилка до відправлених НСЗУ статистичних даних про кількість людей, яких проконсультували, пролікували і яким зробили операції у Глухівській лікарні за 2018 рік.

Всі статистичні дані пішли до НСЗУ не за повний рік, а за квартал. Через це лікарня отримала кошти від НСЗУ не в повному обсязі, а лише на три місяці.