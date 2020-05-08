Мер Дніпра розповів, яку допомогу отримають ветерани Другої світової

У Дніпрі до 9-го травня всі 324 учасники бойових дій у Другій світовій війні отримають матеріальну допомогу на загальну суму понад 812 тис. грн.

Про це у Facebook повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Усі 324 учасники боїв Другої світової, які проживають у нашому місті, до 9-го травня отримають матеріальну допомогу на загальну суму понад 812 тис. грн", - зазначив Філатов.

Він розповів, що в місті до Дня Перемоги упорядковують меморіали та пам'ятні місця у всіх районах: зокрема поклали нову плитку, оновили пам'ятні написи, висаджують квіти.

Філатов підкреслив, що День Перемоги в місті відзначать у будь-якому разі, але при цьому потрібно залишатися вдома, дотримуючись карантину. Протягом 8 і 9 травня урочистості будуть цілодобово транслюватися на каналі ДніпроTV.

"Не потрібно приходити самим або організовувати цілі групи для покладання квітів до пам'ятників. Ми зробимо це за вас - об'їдемо кожен меморіал, щоб віддати данину пам'яті всім героям", - додав мер.

Раніше міський голова Дніпра повідомив, що вранці особисто привітав із прийдешнім святом ветеранів.

"Сьогодні я ходив по дворах і махав ветеранам у вікна квітами. Справжнім. Тим, кому від 95 до 100. У дідів карантин. А я кричав їм у вікна. Вітав з прийдешнім святом Великої Перемоги", - розповів мер.

Як повідомлялося, станом на 7 травня в Україні зафіксовано 13 691 випадок COVID-19 (507 за останню добу). Від початку епідемії померли 340 осіб, одужали 2396 хворих.