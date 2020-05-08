У Запоріжжі напали на журналістів, які знімали сюжет про порушення карантину на ринку

У Запоріжжі на ринку "Бахчисарай" під час зйомки сюжету про порушення карантину на журналістів одного з телеканалів було вчинено напад.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

"Подія сталась на території торговельного майданчика… Невідомий вчинив сварку з тележурналістами, які проводили відеозйомку. Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Відео нападу оприлюднили в інтернеті.

За цим фактом слідчим Запорізького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)

Проводяться належні слідчі дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, причетної до його скоєння.

На ринку "Бахчисарай", за інформацією журналістів, не проводився температурний скринінг, покупці були без масок, не дотримувались дистанційних обмежень, а прилавки не мали захисних щитів.