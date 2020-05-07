У Краматорську 9-11 травня зупинять весь громадський транспорт

У Краматорську на Донеччині 9-11 травня зупинять весь громадський транспорт з метою запобігання поширенню COVID-19.

Про це повідомляє Краматорська міськрада з посиланням на рішення міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

«З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, штаб вирішив зупинити 9,10 та 11 травня в місті Краматорськ рух всього громадського транспорту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міський штаб прийняв рішення про запровадження додаткових тимчасових обмежувальних протиепідемічних заходів на виконання доручення Кабінету міністрів, за результатами наради членів Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з урахуванням постанови головного державного санітарного лікаря та рекомендацій головного санітарного лікаря Донецької області.

Як повідомлялося, міська влада Краматорська тимчасово зупиняла рух громадського транспорту на Великодні свята.

В Україні станом на ранок 7 травня підтверджено 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків.