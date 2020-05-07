У селі на Херсонщині посилили карантин

На Херсонщині посилили карантин в селі Андріївка приморського Скадовського району, де підтвердили COVID-19 у чотирьох місцевих жителів.

Про це у Faceboоk повідомила голова Скадовської районної державної адміністрації Світлана Покутня.

«На в’їзд в село Андріївка виставлено цілодобовий пропускний пункт. В’їзд та виїзд заборонено. Дозволено лише підвезення продуктів харчування та надання медичних послуг», - зазначила Покутня.

Вона повідомила, що в селі зафіксовано чотири випадки коронавірусу. Жінка, яка захворіла першою, перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні, інші троє людей - на самоізоляції. Вона закликала жителів району і, зокрема, цього села, дотримуватися карантину, щоб зберегти чистою курортну зону.

Як підтвердив на брифінгу 7 травня начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич, жінка, яка захворіла в Андріївці першою, робила тест на коронавірус у Каховці, де була у гостях у людей, які є контактними по каховському вогнищу коронавірусної інфекції. Після цього вона поїхала додому.

«Лише коли вона вже була в Андріївці, ми отримали результати досліджень. Відпрацьовувалися контакти по цій хворій. Три випадки (COVID-19 – ред.) було зареєстровано вчора», - повідомив Ромаскевич.

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За його словами, встановлено 52 контактні особи, у всіх відібраний біологічний матеріал для проведення ПЛР – досліджень, дослідження ці ще тривають, проте один з цих випадків є позитивним – про це офіційно оголосять ввечері 7 травня.

Наразі в області 146 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус. По області 67 осіб одужали, 2 летальні випадки.