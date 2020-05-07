У громаді на Прикарпатті до кінця року планують відкрити дитсадок на 25 місць

На Прикарпатті, у селі Гринівці, що входить до складу Тлумацької ОТГ, до кінця року відкриють дитсадок на 25 місць. Його зводять за урядовою програмою «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

«Будівництво дитячого садочка у Гринівцях здійснюється в рамках проєкту «Велике будівництво» та реалізовується за підтримки Президента України й уряду. …Цьогоріч запрацює цей дитячий садок для 25 дітей», - повідомляє пресслужба ОДА.

За їхньою інформацією, на зведення дитсадка з держбюджету скеровано 5,7 млн грн, ще 1 млн грн – з місцевого бюджету Тлумацької ОТГ.

Тут вже проведені внутрішні ремонтні роботи на першому й другому поверхах будівлі, встановлені електричні мережі та міжкімнатні двері, проведений монтаж зовнішніх сходів.

«Цьогоріч здійснюватимуться внутрішні косметичні роботи в будівлі, зокрема, встановлені керамічна плитка, дерев’яна підлога, сантехніка та меблі. Заплановано виконати й зовнішні будівельні роботи: встановити очисні споруди і водовідведення, огорожі, облаштувати спортивні та ігрові майданчики, утеплити фасади цокольного приміщення. Проводитиметься й благоустрій території», - додали в ОДА.

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Зазначається, що в Івано-Франківській області до кінця року в межах програми «Велике будівництво» планують звести 5 шкіл, 5 дитсадків та 5 стадіонів.

Програма «Велике будівництво» - це спільний проєкт Президента та уряду України, мета якого побудувати необхідні об’єкти інфраструктури. Проєкт втілюватиметься на бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також кошти з місцевих бюджетів. Реалізація програми дозволить впродовж року звести в Україні понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: if.gov.ua