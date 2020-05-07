На Луганщині проєкт забезпечує роботою 60 жителів області

На Луганщині завдяки проєкту «Велике будівництво» працевлаштовано 60 жителів Новоайдарського району.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної держадміністрації.

"Людей працевлаштував один із підрядників – ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Тут працюють люди, які проживають у смт Станиці Луганській, м. Щасті та в інших населених пунктах Новоайдарського району", - йдеться у повідомленні.

В ОДА підкреслили, що податки від заробітної плати робітників залишаються на Луганщині, сприяючи соціальному розвитку території.

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ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на Луганщині працює на двох ділянках. Компанія здійснює поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Т-13-09 (Щастя - Широкий на ділянці км 0+000 - км 37+350) і Р-22 (контрольно-пропускний пункт «Красна Талівка» – Луганськ на ділянці км 26+630 – км 43+430).

На ділянці Т-13-09 вже розпочато, а на дорозі Р-22 завершено фрезерування. Нині тут відбувається влаштування основи з органо-мінеральної суміші з додаванням відфрезерованого матеріалу. Товщина основи («подушки») складе 15 см. Потім укладатиметься нижній шар із крупнозернистого асфальтобетону – 10 см та верхній шар – 5 см.

Фото: vistilug.com.ua