На Луганщині проєкт забезпечує роботою 60 жителів області
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної держадміністрації.
"Людей працевлаштував один із підрядників – ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Тут працюють люди, які проживають у смт Станиці Луганській, м. Щасті та в інших населених пунктах Новоайдарського району", - йдеться у повідомленні.
В ОДА підкреслили, що податки від заробітної плати робітників залишаються на Луганщині, сприяючи соціальному розвитку території.
ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на Луганщині працює на двох ділянках. Компанія здійснює поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Т-13-09 (Щастя - Широкий на ділянці км 0+000 - км 37+350) і Р-22 (контрольно-пропускний пункт «Красна Талівка» – Луганськ на ділянці км 26+630 – км 43+430).
На ділянці Т-13-09 вже розпочато, а на дорозі Р-22 завершено фрезерування. Нині тут відбувається влаштування основи з органо-мінеральної суміші з додаванням відфрезерованого матеріалу. Товщина основи («подушки») складе 15 см. Потім укладатиметься нижній шар із крупнозернистого асфальтобетону – 10 см та верхній шар – 5 см.
Фото: vistilug.com.ua