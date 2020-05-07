Коронавірус у Подільську: кількість хворих утричі більша, ніж в Одесі

Коронавірус у Подільську: кількість хворих утричі більша, ніж в Одесі

Інфографіка
Укрінформ
У райцентрі Подільськ на Одещині утричі більше жителів інфікувалися коронавірусом, аніж в Одесі, причому 55 із 56 заражених COVID-19 переносять хворобу безсимптомно або у легкій формі.

Про це повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook.

"Станом на 7 травня у Подільську 280 пацієнтів мають підтверджений діагноз - коронавірусна інфекція. Це втричі більше, ніж в Одесі. Причому 55 із 56 нових хворих, інфікованих у Подільську, переносять хворобу або безсимптомно, або в легкій формі", - зазначив Куций.

Очільник ОДА акцентував, що завдяки роботі лікарів, епідеміологів та лаборантів виявлено випадки захворювань і проведено всі необхідні санітарно-лікувальні заходи.

Протягом минулої доби в Одеській області зросла на 63 особи кількість випадків захворювання на COVID-19, а загалом зафіксовано 568 випадків, в тому числі четвертий летальний випадок за два місяці. Одужали 24 пацієнти.

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Це свідчить, на думку голови ОДА, що послабляти стандарти профілактики та санітарних норм поки не можна. Якщо їх системно порушувати, кількість нових випадків може стрімко збільшитися.

Загалом в Україні станом на 9:00 7 травня 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

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