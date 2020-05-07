На Вінниччині одужали більш ніж половина хворих на COVID-19

На Вінниччині станом на ранок четверга одужали більш ніж половина хворих з лабораторно підтвердженим COVID-19 - 256 із 485.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«На Вінниччині від COVID-19 одужали 254 особи, серед них - 83 медичних працівників. Станом на 09:00 7 травня у Вінницькій області лабораторно підтверджено 485 випадків COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі одужали від коронавірусу 52% пацієнтів, які хворіли на COVID-19. Це найвищий показник серед регіонів країни.

Наразі в області зареєстровано 790 підозр на коронавірусну хворобу. У 290 випадках коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від 15 хворих ще досліджуються.

Як повідомлялося, станом на 7 травня в Україні зафіксовано 13 691 випадок COVID-19, серед заражених - 933 дитини та 2660 медпрацівників. За останню добу зафіксовано 507 нових випадків, госпіталізовано 313 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків, 299 пацієнтів одужали. Загалом з початку пандемії в Україні одужали 2396 осіб, 340 людей померли.