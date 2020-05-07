На Житомирщині коронавірус виявили у 127 медиків
Про це на брифінгу зазначив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«На жаль, за останню добу у нас додалося 14 медичних працівників, які захворіли. Сьогодні в області уже 127 медпрацівників з COVID-19. Важких серед них немає», - сказав Суслик.
За його словами, 6 травня найбільше хворих, а це 10, виявили серед працівників Андрушівської районної лікарні. Усі вони є контактними особами із медперсоналом, що інфікувався раніше.
Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині минулої доби зафіксували 23 нові випадки COVID-19.
Загалом в області підтверджено 478 випадків коронавірусу, з яких 43 хворих одужали, а 11 – померли.
Найбільша кількість інфікувань спостерігається у Житомирі (165), Коростенському (100) та Бердичівському (93) районах.
Станом на ранок 7 травня в Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужало 2396 осіб, 340 людей померли.