На Житомирщині коронавірус виявили у 127 медиків

На Житомирщині за минулу добу, 6 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у ще 14 медичних працівників.

Про це на брифінгу зазначив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, за останню добу у нас додалося 14 медичних працівників, які захворіли. Сьогодні в області уже 127 медпрацівників з COVID-19. Важких серед них немає», - сказав Суслик.

За його словами, 6 травня найбільше хворих, а це 10, виявили серед працівників Андрушівської районної лікарні. Усі вони є контактними особами із медперсоналом, що інфікувався раніше.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині минулої доби зафіксували 23 нові випадки COVID-19.

Загалом в області підтверджено 478 випадків коронавірусу, з яких 43 хворих одужали, а 11 – померли.

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Найбільша кількість інфікувань спостерігається у Житомирі (165), Коростенському (100) та Бердичівському (93) районах.

Станом на ранок 7 травня в Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужало 2396 осіб, 340 людей померли.