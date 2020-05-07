На Київщині підтвердили 916 випадків COVID-19

На Київщині офіційно підтвердили 916 випадків захворювання на коронавірус, з них - у 84 дітей та 108 медичних працівників.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 7 травня 2020 року офіційно підтверджено 916 випадків захворювання на коронавірус, з них у 84 дітей та 108 медичних працівників (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.

За останню добу виявлено 25 нових випадків.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):

– в Обухівському р-ні – 164 (м. Обухів -​74, смт Козин – 22, м. Українка -​27, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -​4, с. Красне-1​ - 2, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 3, с. Красна Слобідка – 2, с. Германівка – 1, с. Матяшівка – 2, с. Перше Травня​- 1, с. Халеп'я -1, с. Трипілля​ - 1, с. Жуківці – 3, с. Долина – 1).

– у Києво-Святошинському р-ні – 311 ( м. Вишневе – 154, с. С. Борщагівка – 34, с. Крюковщина - 22, м. Боярка – 18, с. П. Борщагівка - 25, с. Лісники – 5, с. Гатне -​6, с. Святопетрівське – 10, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с. Тарасівка -​7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 1, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2, с. Чабани – 1);

7 – у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5);

7 – у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка-1, Фурси-2, м. Узин –4);

25 – у Бориспільському р-ні (с. Гора – 5, с. Гнідин – 2, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 3, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 3, с. Городище – 1, с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 3);

42 – у Броварському р-ні (8– с. Зазим’я, 2- с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6– с. Требухів, 1- с. Погреби, 9 – Велика Димерка, 1 – с.Гоголів, 3-Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5- с. Мокрець); 2 - c. Заворичі, 1 -с. Шевченкове);

7 – у Бородянському р-ні ( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво -1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1);

18 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі -3; с. Іванковичі -1; с. Погреби -2; с. Данилівка -1; с. М. Салтанівка -1; с.Здорівка -3; с. Глеваха – 6; с. Безп'ятне -1);

10 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці-3, Тарасівщина – 1; смт. Димер – 1; с. В. Дубечня -1, с. Козоровичі -1, с. Новосілки-1, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1);

2 – у Іванківському районі (с. Тетерівське -1; с. Дитятки– 1);

12 – у Макарівському р-ні (с. Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1: с. Бишів –2; с. Почепин -1);

3 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка -2; с. Зеленьки-1);

24 – у Кагарлицький р-ні (с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 4; с. Новосілки​- 4; с. Юшки – 1; с. Горохове – 2; с. Панікарча – 1)

7 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми -1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль-1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 1);

1 – у Поліському р-ні ( 1- с. Стещино); 2 – у Рокитнянському р-ні ( 1 –с. Запруди, 1- с. Троїцьке); 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха); 1– у Таращанському р-ні (с.Лука) 2 – у Згурівському р-ні (с. Черевки -1, с. Стара Оржиця – 1); 5 – у Богуславському р-ні (3-с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 1- с. Івки); 3 – Фастівському р-ні (с.Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка); 2- Сквирський р-н (с. Самгород)

У м. Біла Церква - 23, м. Бровари - 29, м. Бориспіль​- 36, смт Бородянка - 2, м. Буча - 16, м. Березань​- 1, м. Васильків - 16, смт Глеваха - 2, смт Володарка - 3, м. Вишгород​- 4, м. Ірпінь - 23, м. Фастів - 19, смт Ворзель - 4, смт Гостомель - 7, смт Коцюбинське - 7, смт Ставище - 1, м. Кагарлик - 33, м. Переяслав​- 7, смт Рокитне - 6, м. Богуслав - 2, м. Яготин - 2, смт Іванків - 1

З них на стаціонарному лікуванні – 170 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 746 осіб.

Одужали 103 особи, у тому числі 6 дітей. За час пандемії померло – 19 людей.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2829 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 30 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 4950 контактними особами.

В Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків.