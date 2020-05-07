Синоптики попереджають про лавини в Карпатах

Синоптики попереджають про лавини в Карпатах

Укрінформ
У високогір'ї Прикарпаття та східної частини Закарпаття у четвер, 7 травня, очікується значна снiголавинна небезпека.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

«7 травня у високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 травня на високогір'ї Карпат очікується помірний мокрий сніг, температура вдень 1-6° тепла.

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