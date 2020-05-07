Зоозахисники взяли під опіку собаку, яку в Одесі розстріляв поліціянт

Долю собаки, в яку стріляв поліціянт, взяла на себе громадська організація "Animal SOS Odessa".

При її сприянні пса прооперували, йому розписано медикаментозне лікування, повідомляється на сторінці ОО в Facebook.

"Пес отримав три кулі! І кричав від болю і жаху... Зоозахисники терміново транспортували його у ветеринарну клініку на Люстдорфській дорозі. Його назвали Тен, він знаходиться зараз на кураторстві Громадської організації "Animal SOS Odessa", - йдеться в повідомленні.

За інформацією зоозахисників, на другий день після події собаку прооперували.

"На жаль куля, яка влучила у груди, пошкодила нерв, і Тен зовсім не відчуває лапу, на яку кульгає. Зараз на 21 день розписано медикаментозне лікування, якщо воно не допоможе - будуть оперувати, ставити пластину і коригувати", - уточнюють в Animal SOS Odessa.

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В перші години після того, як волонтери та кінологи забрали його в клініку, він не довіряв нікому. Волонтери, лікарі та кінологи спільно вирішили, що знаходження в зачиненій клітці стаціонару лише погіршить стан Тена. Було прийнято рішення забирати його вдень у Центр адаптації для прогулянок, соціалізації, спілкування з кінологами.

"І там Тен ожив! Він з радістю гуляє на повідку, виляє хвостом, дає себе гладити. Він дружить з іншими собаками в Центрі й намагається брати участь в іграх — попри біль. Увечері Тен повертається в клініку і там же проходить лікування та всі необхідні процедури, там і ночує", - розповідають рятівники чотирилапого.

Зоозахисники не обійшли увагою і господаря собаки. Вони розповіли, що він приходив до клініки провідати собаку.

"І Тен, той самий Тен, який за годину до того радісно виляв хвостом волонтерам, загарчав на нього! Ми прийняли рішення і Тен залишається з нами! Такий "господар" не повинен мати право заводити собі тварину!", - підкреслили в Animal SOS Odessa.

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Громадська організація "Animal SOS Odessa" нагадала, що виступала і виступає за дотримання правил вигулу та утримання собак, і за відповідальне ставлення господарів до своїх вихованців - собака не може сама надіти собі намордника і повідка.

Зоозахисники ратують за залучення кінологів і професіоналів в ситуаціях, де потрібне втручання поліції, вироблення алгоритму і методів, при яких не потрібно випускати кулі у тварину.

"У всьому поганому, що трапляється з тваринами, завжди відповідальність і провина людини", - завершують свій пост волонтери.

Нагадаємо: 3 травня патруль приїхав за викликом жінки, яка поскаржилася, що у сквері, де гуляє багато дітей, знаходиться нетверезий чоловік із собакою бійцівської породи без повідка і намордника. Власнику собаки запропонували надіти на пса повідець, а коли натомість той дав команду "фас", в пса вистрілили, а власника поклали обличчям в асфальт.

НП зі стріляниною, криками дітей і матусь зняли на відео, яке викликало бурхливе обговорення в мережі. Сотні користувачів соцмереж називають те, що трапилося "поліцейським свавіллям", стільки ж людей вважають, що копи діяли за інструкцією.