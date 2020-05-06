У психіатричній лікарні на Волині виявили 15 інфікованих коронавірусом

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні, де одна з пацієнток померла від коронавірусу, виявили ще 15 інфікованих серед персоналу і хворих.

Про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмена.

"Усім працівникам й пацієнтам, які перебували в контакті з першою хворою пацієнткою, забрано аналізи та проведено тестування. За результатами аналізів виявлено 10 осіб персоналу та 5 пацієнтів, у яких підтверджено коронавірусне захворювання", — йдеться у повідомленні.

Всіх контактних працівників відправили на ізоляцію, а інформацію про виявлені випадки захворювання передали лікарям сімейної медицини для подальших консультацій. Тестування інших працівників й пацієнтів лікарні планують провести 7 травня.

"У психіатричній лікарні здійснено дезінфекцію в усіх приміщеннях, ведеться температурний скринінг в кожному відділенні з занесенням результатів до спеціальних журналів, забезпечено масковий режим", - наголосили в офісі омбудсмена.

За словами керівника Волинської обласної психіатричної лікарні Людмили Юрко, медзаклад потребує захисного одягу, адже до 1 квітня він взагалі не був ним забезпечений. Є також потреба у стерильних пробірках для тестування. Через реформування працівники лікарні отримали лише аванс за квітень 2020 року, наразі питання щодо додаткового фінансування медикам вирішують.

Нагадаємо: станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 осіб померли.

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