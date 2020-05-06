Грицьков відмовився від керування патріотичним вихованням через скандальне фото з Добкіним
Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.
«Щодо напруги, що виникла навколо координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання, маю сказати наступне: я написав заяву голові обласної державної адміністрації щодо мого виходу зі складу цієї ради», – цитує Грицькова пресслужба.
У повідомленні зазначається, що заступник голови ОДА «більше не очолюватиме координаційну раду».
Як повідомляв Укрінформ, 4 травня вранці під стінами ОДА відбувся пікет «Проти ватних призначень». Біля сотні людей вимагали відсторонити Євгенія Грицькова від сфери патріотичного виховання. Приводом для цього стало спільне фото з екснардепом Михайлом Добкіним, який тримає червоний прапор, біля пам’ятника у Берліні. Світлину було зроблено у 2018 році.
Того ж дня Грицьков заявив журналістам, що «випадково» потрапив на фото, але особистого знайомства з Добкіним Грицьков не заперечував.