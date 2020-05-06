ЮНІСЕФ передав меддопомогу трьом лікарням Луганщини
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної держадміністрації.
"Сьогодні Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) було передано допомогу трьом лікарням у містах Рубіжному, Старобільську та Сєвєродонецьку Луганської області, що складається з 8 кисневих концентраторів, 30 пульсоксиметрів та стратегічного запасу бутильованої води понад 30 тисяч літрів", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували в ОДА, наступного тижня ще 5 лікарень, включаючи Дитячу обласну клінічну лікарню та Обласний центр невідкладної допомоги у Луганській області, отримають комплекти персонального захисту, пульсоксиметри та воду. Крім того, додатково планується поставка комплектів особистого захисту до 3 лікарень у Рубіжному, Старобільську і Сєвєродонецьку.
Завдяки тісному партнерству ЮНІСЕФ з бізнесом в Україні, загалом вдалось придбати медичне обладнання, комплекти особистого захисту та засоби санітарії, а також бутильовану воду для пацієнтів та медичного персоналу 8 лікарень області.
Як повідомляв Укрінформ, ЮНІСЕФ закупив партію медобладнання та засобів особистого захисту на 16 млн грн для медичних працівників на сході України, які протидіють епідемії COVID-19.
Станом на 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків. Загалом з початку пандемії в Україні одужали 2097 осіб, 327 людей померли.