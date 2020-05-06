Уряд схвалив перспективні плани формування тергромад іще чотирьох областей

Кабінет міністрів України у середу схвалив перспективні плани формування територіальних громад Вінницької, Чернівецької, Черкаської та Донецької областей.

Перспективний план для Чернівецької області було ухвалено з доопрацюванням в одноденний термін, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Прийняття розпоряджень Кабінету міністрів України забезпечить формування та функціонування спроможних територіальних громад зазначених областей, здатних надавати населенню якісні послуги, що створить більш комфорті умови для проживання жителів громад, покращення інвестиційного середовища для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність ", - зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час обговорення зазначених проєктів розпоряджень.

Він зазначив, що проєкти розпоряджень були розроблені у відповідності з Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", а перспективні плани відповідають критеріям Методики формування спроможних територіальних громад та охоплюють всю територію областей.

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Згідно з проєктами розпоряджень, у Вінницькій області буде створено 63 громади, у Чернівецький області – 52, у Донецькій області – 66, а у Черкаській – 67.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня Кабінет міністрів на засіданні затвердив перспективні плани формування територіальних громад Херсонської, Хмельницької та Луганської областей.

Станом на січень 2020 року в Україні створено 1029 об’єднаних територіальних громад з населенням 11,7 млн людей. Перспективними планами формування територій громад покрито 90,3% території країни.