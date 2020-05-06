На Київщині підтвердили 891 випадок коронавірусу, за добу – 25

У Київській області за останню добу виявлено 25 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 6 травня 2020 року офіційно підтверджено 891 випадок захворювання на коронавірус, з них у 81 дитини та 108 медичних працівників. За останню добу виявлено 25 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):

– в Обухівському р-ні – 164 (74 – м. Обухів, 22 – смт Козин , 4 – с. Романків, 27 – м. Українка, 2 – с. Красна Слобідка, 10 - с. Нещерів, 1 - с. Германівка, 8 – с. Таценки, 2 – с. Деремезна, 2 – с. Красне І, 1 – с. Долина, 3 – с. Григорівка, 2 – с. Матяшівка, с. Перше Травня – 1, Халеп`я – 1, Трипілля -1, с. Жуківці -3);

– у Києво-Святошинському р-ні – 308 (м. Вишневе – 152, с. С. Борщагівка – 34, с. Крюковщина – 22, м. Боярка – 18, с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5, с. Гатне – 6, с. Святопетрівське – 10 , с. Дмитрівка - 5, с. Білогородка -​ 6, с. Тарасівка – 8, с. Чайки ​- 3, с. Нове - 1, с. Кременище -1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка -1, с. Юріївка - 2, с. Гореничі - 1, с. Круглик - 1, с. Мих. Рубежівка - 1, с. Личанка - 2, с. Віта Поштова - 1, смт Чабани - 1, Ходосівка - 1);

7 – у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5);

7 – у Білоцерківському р-ні (с. М. Вільшанка - 1, Фурси - 2, м. Узин – 4);

25 – у Бориспільському р-ні (2 - с. Гнідин, 3 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 5 – с. Гора, 1 - с. Кийлів, 1 - с. Петропавлівське, 3 - с. Проліски, 3 - с. Вишеньки , 3 - с.Глибоке, 1 – с. Городище, 2 - с. Щасливе );

41 – у Броварському р-ні (8 – с. Зазим’я, 2 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6– с. Требухів, 1 - с. Погреби, 9 – Велика Димерка, 1 – с.Гоголів, 3 - Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець); 2 – c. Заворичі);

​6 – у Бородянському р-ні (смт. Немішаєво - 1; смт Клавдієво - 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка – 2; с. Бабинці - 1);

11 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі - 3; с. Іванковичі - 1; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 1; с. М. Салтанівка - 1; с.Здорівка - 2; с. Глеваха – 1);

10 – у Вишгородському р-ні (с. НовіПетрівці - 3, Тарасівщина – 1; смт. Димер – 1; с. В. Дубечня - 1, с. Козоровичі - 1, с. Новосілки - 1, с. Лютіж – 1, с. Лебедівка - 1);

2 – у Іванківському районі (с. Тетерівське - 1; с. Дитятки – 1);

12 – у Макарівському р-ні (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня -1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне - 1;с. Бишів – 2; с. Почепин -1);

3 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 1);

24 – у Кагарлицькому р-ні ( с. Панікарча-1, с. Новосілки – 4; с. Слобода – 12, с. Зелений Яр - 4, с. Юшки – 1, с. Горохове - 2);

7 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми - 1; с. Стовп’яги - 1; с. Циблі - 1; с. В. Каратуль - 1; с. Ульянівка – 2, с. Дівички – 1);

1 – у Поліському р-ні (1- с. Стещино);

2 – у Рокитнянському р-ні (1 – с. Запруди, 1 - с. Троїцьке); 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха); 1– у Таращанському р-ні (с.Лука) 2 – у Згурівському р-ні (с. Черевки - 1, с. Стара Оржиця – 1); 5 – у Богуславському р-ні (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 1 - с. Івки); 3 – Фастівському р-ні (с.Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка);

2- Сквирський р-н (с. Самгород).

У м. Біла Церква - 21, м. Бровари - ​26, м. Бориспіль​ - 36, смт Бородянка - 2, м. Буча​ - 12, м. Березань - ​1, м. Васильків​ - 15, смт Глеваха ​- 2, смт Володарка - 3, м. Вишгород​ - 13, м. Ірпінь - ​22, м. Фастів​ - 19, смт Ворзель ​- 3, смт Гостомель - 7, смт Коцюбинське - 7, смт Ставище - ​1, м. Кагарлик - ​33, м. Переяслав​ - 7, смт Рокитне ​- 6, м. Богуслав​ - 2, м. Яготин - ​2, смт Іванків ​- 1.

З них на стаціонарному лікуванні – 162 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 729 осіб. Одужало 89 осіб, у тому числі 5 дітей.

За час пандемії померло 17 людей. За минулу добу летальних випадків не було.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2799 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 56 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 4780 контактними особами.

В Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків.