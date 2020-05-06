За добу двоє прикордонників захворіли на COVID-19

Протягом минулої доби зафіксовано 2 нові випадки захворювання представників Державної прикордонної служби України в Закарпатській та Сумській області.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Станом на 6 травня 2020 року у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 20 позитивних ПЛР-тестів. Так, протягом минулої доби зафіксовано 2 нові випадки захворювання представників Державної прикордонної служби України в Закарпатській та Сумській області... Загалом, на сьогодні, із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторно підтверджений діагноз COVID-19 одужали 4 військовослужбовці, 16 осіб продовжують лікування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний момент під контролем медиків перебувають понад три сотні прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб знаходяться на самоізоляції, решта – ізольовані в підрозділах чи обсерваторах.

З метою запобігання поширенню інфекції у відомстві змінено графіки роботи, щоб зменшити кількість фізичних контактів. Максимально використовуються можливості дистанційної форми, телефонного та відео-селекторного зв’язку тощо. У службових приміщеннях введено обов’язковий масковий режим, проводиться прибирання за допомогою дезінфікуючих засобів. Для персоналу, який здійснює прикордонний контроль осіб, які прибувають з осередків поширення хвороби, передбачені захисні комбінезони, окуляри.