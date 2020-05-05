У Харкові зацвіла алея сакур

Алея сакур, заснована у 2017 році з нагоди 25-річчя партнерства Японії з Україною, зацвіла у Центральному парку культури та відпочинку імені Горького у Харкові.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів прессекретар КП "Центральний парк культури і відпочинку імені Горького" Андрій Кравченко.

"На алеї, яка з'явилася тут три роки тому - у Рік Японії в Україні і заснована з нагоди 25-річчя партнерства між країнами, зацвіли сакури. Свого часу офіційні представники Японії подарували Харкову 80 саджанців цих дерев. Пізніше ще 16 були висаджені харків'янами в рамках акції "Посади дерево". Зараз розквітли дерева в одній половині алеї, далі з кожним днем почнуть розквітати все нові і нові дерева", - зазначив Кравченко.

За його словами, в Японії квітуча сакура символізує мінливість буття - згідно зі старовинною японською легендою, звичай милування цвітінням сакури продовжує життя до ста років.

У Харкові розквітла алея сакур / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

"Рожевий колір в Японії, а також в Кореї та Китаї - це символ свята весни, пробудження природи, життя. Крім того, японська сакура - традиційний символ жіночої молодості та краси. Зображення квітки п'ятилисника символізує п'ять головних побажань - вдачу, благополуччя, довголіття, радість і мир", - пояснив прессекретар, додавши, що наразі через карантин милуватися квітами можна тільки через екрани гаджетів.

Якщо погода сприятиме, то цвітіння всіх дерев триватиме до середини травня.