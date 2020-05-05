На Дніпропетровщині почалися роботи на першому об’єкті обласного проєкту «Територія комфорту» - парковій зоні селища Томаківка. Нині підрядники вже завершили підготовчі роботи.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, повідомляє сайт ОДА.

«Нещодавно в облдержадміністрації було презентовано проєкт «Територія комфорту», основна ідея якого – поліпшити екологічну ситуацію на Дніпропетровщині та створити для мешканців затишні зони відпочинку. У планах на 2020-й – збудувати та реконструювати 15 парків, скверів, площ та бульварів у різних куточках регіону. На це з обласного бюджету виділили 200 млн грн. Перший об’єкт, на якому вже стартували роботи – паркова зона у Томаківці», - зазначив голова Олександр Бондаренко.

На Дніпропетровщині почали реконструкцію парку у Томаківці

Передбачається, що в Томаківці реконструюють майже 2 га території. У парку облаштують дитячі та спортивні майданчики, прокладуть пішохідні доріжки та зроблять освітлення.

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За проєктом «Територія комфорту» сучасні зони відпочинку з’являться у Жовтих Водах, Павлограді, Марганці, Кривому Розі, Синельниковому, Підгородному. Також парки, бульвари і сквери облаштують для жителів Софіївки, Васильківки, Межової, Царичанки, Покровського та Слобожанського.