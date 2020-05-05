Директор Глухівської міської лікарні оголосив голодування

На Сумщині директор комунального некомерційного підприємства "Глухівська міська лікарня" Анатолій Кіяшко через недофінансування закладу оголосив голодування.

Про це він повідомив у зверненні, поширеному в соцмережі Facebook телерадіокомпанією "Глухів".

"На сьогодні ми зіткнулися з проблемою: Глухівська лікарня не може укласти угоду з НСЗУ на фінансування в повному обсязі нашого закладу. Відтак не вистачає грошей на зарплату медпрацівникам. За півтора останніх місяці я зроби все, що було в моїх силах, звертався за допомогою в різні інстанції, але безрезультатно. У зв’язку з цим з сьогоднішнього дня я оголошую голодування. Вона триватиме доти, доки колектив не отримає заробітну плату", - заявив Кіяшко.

За його словами, недофінансування пов’язане з тим, що закралася помилка до відправлених НСЗУ статистичних даних про кількість людей, яких проконсультували, пролікували і яким зробили операції у Глухівській лікарні за 2018 рік.

"Ці всі статистичні дані чомусь пішли до НСЗУ не за повний рік, а за квартал. Глухівська лікарня неодноразово повідомляла НСЗУ про помилку у статистиці, але до цього часу її ніхто не виправив. Через це лікарня отримала кошти від НСЗУ не в повному обсязі, а лише на три місяці у сумі 867 тисяч гривень", - наголосив Кіяшко.

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Він додав, що в Національній службі здоров’я України обіцяють за 2-3 дні виправити помилку, і працівники лікарні отримають гроші на зарплату. Однак доти, доки кошти не надійдуть на рахунок, директор обіцяє голодувати.