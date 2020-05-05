Мешканець Миколаєва відтворює з кубиків LEGO мікромоделі історичних архітектурних споруд

Мешканець Миколаєва Олександр Ермолаев відтворює з кубиків LEGO мікромоделі знакових архітектурних споруд міста і області.

Про це йдеться на сторінці відділу охорони культурної спадщини міста Миколаєва у Facebook.

«Незвичний, але вкрай цікавий спосіб популяризувати історичну спадщину Миколаївщини обрав для себе Олександр Ермолаев. Він відтворив з кубиків LEGO мікромоделі знакових архітектурних споруд міста і області. Завдяки цьому миколаївські будівлі зайняли своє місце серед всесвітньо відомих об`єктів в колекції LEGO Architecture», - йдеться у повідомленні.

За словами митця, йому хочеться вірити, що це його хобі допоможе хоч трохи реабілітувати репутацію міста, «підпорчену заїжджими блогерами».

Наразі у автора трохи більше десяти таких міні-моделей.

Зокрема, це резиденція головнокомандувача Чорноморським флотом в м. Миколаєві, яка є пам’яткою історії та архітектури кінця XVIII – початку XIX століття, альтанка адмірала Грейга, відома миколаївцям як “Храм Вести”. А ще митець відтворив Теменос Зевса та Аполло давньогрецького міста-держави «Ольвія» в Очаківському районі та деякі інші.