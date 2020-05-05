Івано-Франківські лікарні, які приймають хворих з підозрою на COVID-19, потребують кисню та медикаментів
Про це в Івано-Франківську на оперативній нараді повідомила начальник управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко.
«Величезна кількість пацієнтів потребують кисню. Від середини березня до сьогодні, наприклад, міська лікарня №1 використала кисню в обсязі майже річної потреби 2019 року», - повідомила Бойко.
Вона зауважила, що для лікування пацієнтів в міських медзакладах використовують дороговартісні медикаменти. Попри нововведення у протоколах, медики лікують вірусно-бактеріальні пневмонії доступними засобами і отримують ефективний результат.
«Тобто, є два основні питання: необхідність у медикаментах і в кисні», - зазначила посадовець.
В Івано-Франківську, додала вона, з початку епідемії медики провели більше 2 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу. В медзакладах, стверджує Бойко, тестують на коронавірусну інфекцію і пацієнтів, і медиків.
«В Івано-Франківську найкраще поставлена робота щодо діагностики коронавірусу», - вважає вона.
Наразі в міських лікарнях Івано-Франківська перебувають 217 пацієнтів з підозрою на COVID-19.
Станом на 5 травня на Прикарпатті COVID-19 лабораторно підтвердили у 1015 випадках, понад 90 людей одужали.
Загалом в Україні станом на 9:00 5 травня 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.