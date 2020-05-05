На Кіровоградщині за добу від COVID-19 одужали 33 пацієнти

На Кіровоградщині за добу не виявили жодного нового випадку захворювання на коронавірус. При цьому 33 людини отримали підтвердження одужання від COVID-19.

Про це повідомив у Facebook голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Балонь.

"За минулу добу лабцентр провів 250 ПЛР-досліджень. Із них не було виявлено жодного нового випадку захворювання на коронавірус серед мешканців області. Також одужали ще 33 людей, які хворіли на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Голова ОДА зазначив, що серед тих, хто одужав, - 14 медпрацівників.

Напередодні Балонь інформував про 121 особу в області, яка подолала коронавірус.

Загалом в області лабораторним методом підтверджено 401 випадок захворювання на коронавірус, 19 осіб померли від ускладнень.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу - 366 нових. Одужали 1875 людей, померли 316.