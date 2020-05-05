У Кривому Розі затримали чоловіка за поширення листівок з радянською символікою

У Кривому Розі затримали 66-річного чоловіка, в якого правоохоронці вилучили 20 листівок з радянською символікою, які той виготовляв за місцем проживання.

Про це Криворізький відділ поліції повідомив у Facebook.

“4 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Металургійного району невідомий чоловік поширює листівки із зображенням «Георгіївської стрічки». Під час перевірки даної інформації правоохоронці виявили на місці містянина, який розклеював на стовпах листівки з забороненою комуністичною символікою”, - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що чоловік самостійно виготовляв вказані листівки вдома.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального Кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, з конфіскацією майна або без такої.